Требования доплатить за утильсбор стали приходить покупателям автомобилей

Тысячи россиян по всей стране сейчас получают письма с требованием уплатить так называемый утилизационный сбор, за машины приобретенные в прошлом году и даже позапрошлом. Общая сумма задолженности, по мнению таможенной службы, примерно, миллиард 300 миллионов рублей.

Откуда они взялись, если при заключении сделки продавцы уверяли, что все пошлины заплачены? Оказывается, требование вполне законно, любому кто недавно купил автомобиль может прийти такой счет. Почему, объяснит корреспондент «Известий» Дмитрий Юзупчук.

Таможенники уже знают его в лицо. Между собой называют перекупщиком, с чем категорически не согласен Павел Казимиров. Просто он никак не может выбрать автомобиль мечты.

«Гибрид не подошел, потому что у нас есть своя электрозарядка. В итоге, его тоже продали, а третий автомобиль мы брали летом 2023 года», — говорит Павел Казимиров.

Владеет машинами Казимиров не более полугода, затем продает. Таможенные службы посчитали, что мужчина обманывает государство и не платит так называемый коммерческий утильсбор.

«Пришло от ФТС письмо о том, что нужно доплатить за эти автомобили, которые я привозил. Тогда получал их ПТС по льготным для физического лица. Утильсбор списывал — 3400 и 5200 на один автомобиль», — говорит Павел.

Теперь мужчина должен оплатить полмиллиона рублей, иначе купленные автомобили могут лишиться электронного ПТС. Эффектная блондинка и автоблогер Ангелина Драйв утверждает, что тоже не преследовала цели подзаработать на продаже пригнанной из Германии BMW. Просто автомобиль, что называется, не подошел под цвет глаз и она быстро от него избавилась.

«Продала автосалону, и этому автосалону пришлось платить свыше миллиона рублей утильсбора, поскольку они стали вторыми владельцами в России меньше, чем через год», — говорит автоблогер Ангелина Драйв.

Эти эпизоды с продажей автомобилей очень похожи на «серую» схему, которую сейчас используют мелкие автосалоны. Дилеры обещают пригнать клиенту любой автомобиль под заказ и по привлекательной цене.

Стоимость одного корейского автомобиля на официальном рынке начинается от восьми миллионов рублей. «Серые» дилеры готовы предоставить скидку от 15% до 30%. При этом, самым важным критерием сделки является полная предоплата на физическую карту, но никак не на расчетный счет фирмы.

Люди охотно покупают автомобили с дисконтом и не подозревают, что потом им может прилететь «письмо счастья» от ФТС. Ведь перекупщики, ввозя иномарки в РФ, декларируют их как для личного пользования, а не для перепродажи. Пошлина, в таком случае, в сотни раз меньше.

«Если ввозит физическое лицо, то сбор равняется не более пяти тысячам рублей, если транспортное средство ввозится для личных нужд. Но если ввозится с целью перепродажи в течение определенного времени, которое составляет один год, тогда лицо обязано оплатить утильсбор. Эти ставки составляют от 400 тысяч до двух миллионов рублей», — объяснил автоюрист Михаил Захаров.

При этом, размер утильсбора постоянно повышается — растут начисленные пени за просрочку оплаты. И можно загнать себя в такую ловушку, что даже средства от продажи машины не покроют всю сумму. О таких нюансах перекупщики, конечно, не предупреждают.

За последние три года специалисты ФТС вычислили более двух тысяч таких транспортных средств, купленных якобы для личного пользования. Доначислены пошлины и налоги почти на полтора миллиарда рублей. Многие пытаются оспорить начисления в судах, но пока безрезультатно.