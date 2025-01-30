На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Егора

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У мальчика — детский церебральный паралич.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

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Сегодня — День добрых дел на «Пятом канале». И наша с вами помощь нужна пятилетнему Егору из Кисловодска. У мальчика — детский церебральный паралич. И уже сделано многое, чтобы ребенок не сел в инвалидную коляску.

Однако для закрепления результата нужен курс реабилитации стоимостью 1,5 миллиона рублей. У семьи Егора таких денег нет. Помочь можем мы с вами. Для этого отправьте СМС на короткий номер 4375 или отсканируйте QR-код на экране.

В пять лет Егор уже умеет читать по слогам, считает до трехсот и даже выучил английский алфавит. И это при том, что врачи не давали никаких шансов на полноценную жизнь! Малыш родился, когда мама была на седьмом месяце беременности. Страшные диагнозы звучали один за другим: поражение сетчатки глаз, аутизм, дисплазия. А когда Егору было чуть больше года врачи диагностировали ДЦП.

«В эту минуту мир рухнул. Я уже к этому моменту где-то начинала предполагать и догадываться сама. Во-первых, много уже реабилитаций было пройдено, много было сделано для того, чтобы он не сел в коляску. И, конечно, я надеялась, что мы все-таки этого избежали. Но все равно диагноз нам поставили», — рассказывает Ирина Гладких, мама Егора.

Несмотря на все прогнозы врачей, Ирина пыталась поставить сына на ноги — в прямом смысле. Водила его в бассейн, на ЛФК и это дало плоды. Многие диагнозы сняли, в том числе аутизм.

Егор сам пошел! Правда, опуститься на пятки не мог из-за спазмов в ногах. Пришлось делать операцию. Хирургическое вмешательство, проведенное летом прошлого года немецкими врачами, действительно помогло, хотя по-прежнему приходится регулярно заниматься лечебной физкультурой.

«Лучше стала мышечная система, во-первых. Ребенок стал сильнее, ребенок сразу же реагирует на мои просьбы. То есть изменение положения, развороты, повороты — все, о чем я прошу. Ребенок начал намного лучше меня слышать, понимать и его опорно-двигательный аппарат поддается», — считает инструктор по ЛФК Мария Бутаева.

До полного восстановления Егора остался всего лишь шаг! Мальчику нужно пройти курс реабилитации у столичных специалистов, чтобы закрепить результаты операции. Вот только обойдется это в 1 500 000 рублей. Сына Ирина воспитывает одна и таких денег у нее нет. Ей уже пришлось продать квартиру, чтобы оплатить дорогостоящую операцию и последующие реабилитации сына.

Без помощи неравнодушных людей Егору и его маме не обойтись. Давайте все вместе поможем мальчику полностью восстановиться и, наконец-то, пойти в детский сад, а в будущем — играть в футбол и хоккей, которые он очень любит.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Егору, обратившись напрямую в благотворительный фонд.

Тема:
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