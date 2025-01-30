Не тот статус: актер Владимир Любимцев о сравнении с отцом Михаилом Пореченковым

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 45 0

Актер Любимцев: сравнивать с отцом Михаилом Пореченковым еще рано

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сын знаменитого артиста только начинает свой путь в кино.

Актер Владимир Любимцев считает, что его еще рано сравнивать с отцом — народным артистом России Михаилом Пореченковым. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал сам артист на премьере фильма «Злой город».

По его словам, он еще не достиг того уровня, когда корректно будет сравнивать его работу с деятельностью знаменитого родственника.

«Михаил Евгеньевич — это уже мастодонт, глыба. А я только начинаю свою дорогу. Как она пойдет: левее, правее, выше, ниже, быстрее, медленнее — это покажет время и моя работа», — пояснил Владимир.

Любимцев признается, что его положение как артиста только-только подошло к тому уровню, когда начали предлагать что-то серьезное и звать в большие проекты.

«Я сейчас нахожусь в таком, так скажем, статусе, что особо выбирать мне не приходится. <…> Но большие проекты вот стали почаще предлагать», — делится актер.

Поддержать Владимира на премьере пришли члены семьи. Сам Любимцев прибыл на мероприятие с супругой. Однако статус женатого человека не подтверждает кольцо на безымянном пальце. Артист рассказал, что не является большим поклонником украшений, поэтому и не носит обручальное кольцо. Он признает лишь нательный крестик и часы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что почти вся большая семья пришла на премьеру фильма актера Владимира Любимцева.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.01
0.04 102.40
0.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:32
Антонов день: традиции и запреты на 30 января
10:15
ФСБ задержала агента СБУ в Донецке
9:59
Не тот статус: актер Владимир Любимцев о сравнении с отцом Михаилом Пореченковым
9:45
Столкнувшийся с самолетом в Вашингтоне вертолет выполнял учебный полет
9:32
Оксана Самойлова рассказала о проблеме сына: «Врачи говорили — само пройдет»
9:17
Мошенники начали инсценировать похищение детей

Сейчас читают

Россия против НАТО на Балтике: надо чем-то бить, уже пора
Ускоряет метаболизм: газировка может помочь при похудении
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год