Не тот статус: актер Владимир Любимцев о сравнении с отцом Михаилом Пореченковым

Сын знаменитого артиста только начинает свой путь в кино.

Актер Владимир Любимцев считает, что его еще рано сравнивать с отцом — народным артистом России Михаилом Пореченковым. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал сам артист на премьере фильма «Злой город».

По его словам, он еще не достиг того уровня, когда корректно будет сравнивать его работу с деятельностью знаменитого родственника.

«Михаил Евгеньевич — это уже мастодонт, глыба. А я только начинаю свою дорогу. Как она пойдет: левее, правее, выше, ниже, быстрее, медленнее — это покажет время и моя работа», — пояснил Владимир.

Любимцев признается, что его положение как артиста только-только подошло к тому уровню, когда начали предлагать что-то серьезное и звать в большие проекты.

«Я сейчас нахожусь в таком, так скажем, статусе, что особо выбирать мне не приходится. <…> Но большие проекты вот стали почаще предлагать», — делится актер.

Поддержать Владимира на премьере пришли члены семьи. Сам Любимцев прибыл на мероприятие с супругой. Однако статус женатого человека не подтверждает кольцо на безымянном пальце. Артист рассказал, что не является большим поклонником украшений, поэтому и не носит обручальное кольцо. Он признает лишь нательный крестик и часы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что почти вся большая семья пришла на премьеру фильма актера Владимира Любимцева.