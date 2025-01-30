Лихачев: РФ и Казахстан идут в сторону совместных решений по строительству АЭС

Астана является лидером в области запасов и добычи урана.

Россия и Казахстан идут в сторону совместных решений в вопросе строительства атомной электростанции (АЭС) на территории Казахстана. Об этом журналистам сообщил генеральный директор госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

«По контексту обсуждений сегодня на встрече руководителей правительств наших стран, можно сделать вывод, что мы идем в сторону совместных решений», — отметил он.

Лихачев добавил, что Казахстан является компетентным в атомных технологиях государством. Ведь Астана является лидером в области запасов и добычи основного источника топлива для ядерных реакторов — урана.

Известно, что казахстанская делегация совершила визит на Ленинградскую АЭС «с глубоким погружением во все устройство атомной энергетики РФ». По словам главы «Росатома», России комфортно работать с Казахстаном.

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что Лихачев рассказал о строительстве АЭС «Пакш-2» в Венгрии.