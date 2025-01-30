Лихачев: РФ и Казахстан идут в сторону совместных решений по строительству АЭС

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 89 0

Россия и Казахстан идут в сторону совместных решений по строительству АЭС

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Астана является лидером в области запасов и добычи урана.

Россия и Казахстан идут в сторону совместных решений в вопросе строительства атомной электростанции (АЭС) на территории Казахстана. Об этом журналистам сообщил генеральный директор госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

«По контексту обсуждений сегодня на встрече руководителей правительств наших стран, можно сделать вывод, что мы идем в сторону совместных решений», — отметил он.

Лихачев добавил, что Казахстан является компетентным в атомных технологиях государством. Ведь Астана является лидером в области запасов и добычи основного источника топлива для ядерных реакторов — урана.

Известно, что казахстанская делегация совершила визит на Ленинградскую АЭС «с глубоким погружением во все устройство атомной энергетики РФ». По словам главы «Росатома», России комфортно работать с Казахстаном.

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что Лихачев рассказал о строительстве АЭС «Пакш-2» в Венгрии.

+3° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.81
-0.20 102.13
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:54
Борьба с незаконными мигрантами и индексация выплат: какие законы вступят в силу c 1 февраля
11:35
Депутат Европарламента назвал ситуацию с песней «Сигма-бой» истерикой глобалистов
11:19
«Приведут к росту цен в США»: китайский экономист о вводимых Трампом пошлинах
11:00
Артиллеристы уничтожили технику ВСУ вместе с личным составом. Лучшее видео из зоны СВО
10:35
Мощный взрыв: появились кадры авиакатастрофы в Филадельфии
10:15
Аэропорт Ульяновска возобновил работу

Сейчас читают

Коллега жертвы авиакатастрофы в США фигуристки Волянской рассказала о ее жизни
Не навязывайте свою волю: китайский гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год