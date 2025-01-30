Его первый документ называют «матерью всех санкций».

Автора антироссийских санкций посадили в США. Бывшего сенатора-демократа Роберта Менендеса приговорили к 11 годам тюрьмы по целому ряду обвинений.

Самое серьезное из них: это передача секретных сведений другому государству. Выяснилось, что Менендес работал на разведку Египта и Катара. Также его признали виновным в коррупции и взятках.

Во время обысков у него дома нашли золотые слитки и около 500 тысяч долларов наличными. Экс-сенатор известен тем, что разработал целый проект, с помощью которого хотел привести к краху российскую экономику.

Сам он называл документ «матерью всех санкций», еще в 2014 году МИД России включил его в свой санкционный список.

Ранее и 5-tv.ru сообщал о том, что в Евросоюзе раскрыли детали нового пакета антироссийских санкций.