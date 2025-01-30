Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка Т-72

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Боевая машина была поражена с помощью беспилотников.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Появились кадры поражения тяжелой техники ВСУ в зоне ответственности бойцов группировки «Запад». Заметив вражеский танк Т-72, несколько беспилотников преследуют цель с разных сторон.

Одни контролируют обстановку с воздуха — определяют координаты и помогают навестись. Другие наносят высокоточные удары. После детонации боекомплекта вся машина загорелась.

А бойцы группировки «Центр» раскрыли детали штурма Новоелизаветовки в ДНР. Продвижение пехоты обеспечили экипажи Т-80. Вместе с ударными БПЛА и артиллерией они накрыли позиции ВСУ плотным огнем. После чего туда зашли штурмовые отряды. А после зачистки территории на одном из зданий был поднят российский флаг.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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