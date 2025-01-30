Не оставит равнодушным: Ханде Эрчел и Барыш Ардуч рассказали о фильме «Оставь это ветру»

Турецкие звезды прилетела на премьеру кинокартины в Москву, в которой сыграли главные роли.

Турецкие актеры Ханде Эрчел и Барыш Ардуч впервые приехали в Россию 30 января. И не просто так, а ради премьеры фильма «Оставь это ветру», в котором сыграли главные роли.

Отвечая на вопрос журналистов о наиболее запоминающейся сцене вышедшей кинокартины, актриса, известная благодаря ролям в сериалах «Постучись в мою дверь» и «Любовь не понимает слов», не смогла дать однозначный ответ.

«После просмотра решение примете вы сами», — лаконично сказала Эрчел.

Ханде предоставила зрителям возможность самостоятельно насладиться вышедшей лентой и решила не раскрывать всех тонкостей съемочного процесса.

Барыш Ардуч, в свою очередь, отметил, что романтическая комедия — весьма популярный жанр. Однако в фильме «Оставь это ветру» для зрителя приготовили «определенные новинки и новшества», которые внесли в эту картину.

Напомним, что совместная работа актеров над романтической комедией «Оставь это ветру» была одним из самых обсуждаемых событий турецкого кино в 2024 году.

По сюжету Эге, которого сыграл Барыш Ардуч, и Аслы, роль которой исполнила Ханде Эрчел, являются наследниками большой строительной компании. В последний раз они виделись в пять лет. Проходит время, они уже выросли: мужчина наслаждается жизнью в Чемше, учит новичков серфингу и совсем не развивает бизнес. Девушка же, наоборот, став гендиректором, нарушает его покой, запрашивая разрешение на строительство отеля в бухте, где обосновался Эге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ханде Эрчел впервые прилетела в Москву. Актриса давно мечтала побывать в столице России.