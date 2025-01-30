Турецкая актриса Ханде Эрчел впервые прилетела в Москву

Актриса давно мечтала побывать в столице России.

Турецкая актриса Ханде Эрчел в первый раз прилетела в Россию. Артистка находится в Москве с рабочим визитом.

«Всегда в моих планах было посетить Москву. Прекрасно, что мои планы по работе совпали так, что появилась возможность прилететь сюда», — поделилась актриса на пресс-джанкете в Москве, на котором находится и корреспондент 5-tv.ru.

Знаменитость отметила, что находится под впечатлением от архитектуры Москвы. В ее планах — отправиться на экскурсию по городу, в том числе посетить главную достопримечательность столицы — Красную площадь.

Ханде Эрчел прибыла в Россию 30 января в компании коллеги Барыша Ардуча на премьеру фильма «Оставь это ветру», в котором они сыграли главные роли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ханде Эрчел снимется в турецкой адаптации российского сериала «Почка», главную роль в котором сыграла Любовь Аксенова.