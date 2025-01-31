Фронтовые операторы использовали 3,5 миллиона метров пленки за годы Великой Отечественной войны

Ровно 80 лет назад, в январе 45-го на всех фронтах еще идут ожесточенные бои. Тогда еще никто не знал, что до окончания Великой Отечественной остается ровно 100 дней. Вместе с бойцами Красной Армии на передовой и кинооператоры. За годы войны они использовали 3,5 миллиона метров пленки. Именно благодаря этим кадрам у нас сегодня есть возможность увидеть то, что происходило на полях сражений. С потомками военных фото- и кинокорреспондентов встретился корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Великая Победа. И мы не имеем права не помнить, какой ценой она досталась. Мы все это видели на кадрах кино- и фотохроники. Но чьими глазами мы это видели? Что нам дают эти кадры?

«Раньше как-то не задумывался от том, что бы было, если бы их не было. Вот сейчас вы спрашиваете, и я думаю — а действительно, как бы эту память донесли? Фоторяд, видеоряд — он легче для восприятия», — поясняет Андрей Диамент, внук фронтового фотокорреспондента.

Мы говорили с многими потомками фронтовых фото- и кинокорреспондентов Великой Отечественной. И получали в целом схожие ответы.

«Заслуга оператора фронтового примерно такая же, как у летописца. Документированная фиксация реальных событий. Три с половиной миллиона метров пленки, снятых фронтовыми операторами, хранятся в Госфильмофонде и представляют собой свидетельство того, что было до нас», — говорит Николай Дупленский, сын фронтового кинооператора.

Проверено, что там в Госфильмофонде — пусть он сейчас и называется по-другому.

Вот здесь примерно 3-3,5 килограмма веса, а хронометраж пленки, которая внутри, всего десять минут. Представьте себе — десять минут. Это не то, что мы сейчас с вами снимаем на наши суперсовременные камеры. Это десять минут и три килограмма.

И это уже история. А история принимает только два ответа — либо «да», либо «нет». Ты идешь в атаку и, в любом случае, герой. Ты уничтожил врага или тебя уничтожили — для истории это погрешность. Но если ты честно сделал свое дело в критический момент, ты остался в ней — в истории. Ну вот война. Что мы об этом знаем, как видим? Да вот то и так, что на этих фото.

«Люди стоят и слушают: вот началась война. Воскресенье, 22 июня, 41-й год. Никто не думал об этом, безусловно. И вот эта растерянность, это непонимание того, что произошло: все, по нашей земле враг пошел. Это все можно по лицам прочесть. И как это без фотографий?» — говорит Анна Халдей, дочь военкора фотохроники ТАСС.

Евгений Халдей снял не только начало, но и финал — вот то самое фото водружения красного знамени над рейхстагом. Война у кино- и фотокорров прошла буквально сквозь пальцы — запеклась вместе с потом и кровью.

«Если какая-то активность и идет подготовка, то она идет ночью. Та пленка не позволяла снимать ночью, значит, надо было искать какие-то формы, как преподнести этот материал», — объясняет Алексей Трояновский, потомок фронтового кинооператора.

«Они были совершенно не защищены. Если боец нес с собой автомат, то оператор нес с собой кинокамеру», — отмечает Инна Серегина, начальник отдела Росархива кинофотодокументов.

И эту цену фронтовые корреспонденты Великой Отечественной заплатили за нас. Чтобы мы знали. Чтобы помнили. И чтобы видели.