Смена ролей: как распознать женщину-абьюзера и чего от нее ожидать

Этому теме в обществе уделяется крайне мало внимания.

В последнее время в обществе все чаще обсуждают тему мужчин-абьюзеров, которые не дают покоя своим партнершам и портят им жизнь своим токсичным поведением. Однако крайне мало внимания уделяется теме женщин-абьюзеров. Кандидат психологических наук, психотерапевт, специалист в области работы с психотравмой и ее последствиями Татьяна Галич в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала, как вычислить такую даму и чем чреваты отношения с ней.

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Сегодня все уже очень хорошо понимают, что такое мужской абьюз, кто такой мужчина-абьюзер, как он себя ведет, как его можно распознать, когда от него необходимо спасаться и почему это не так просто сделать. Эта тема в последнее время у всех на слуху и очень активно обсуждается.

Но многие психологи и психотерапевты признаются, что, когда к ним на прием приходит женщина и жалуется на жизнь с абьюзером, то, скорее всего, абьюзер в этой паре совсем не мужчина. Такой вывод специалисты зачастую делают по той причине, что реальная жертва абьюзера очень долго не идентифицирует себя как жертва и попадает к психологу совсем с другими запросами и проблемами.

Дело в том, что женщина-абьюзер склонна проецировать на остальных то, что есть внутри нее. Именно по этой причине у нее есть тенденция видеть признаки абьюза там, где их нет.

«На самом деле эта тема стала популярной достаточно недавно. Давайте попробуем сейчас разобраться, кто это такая. Итак, женщина-абьюзер, она, наверное, не будет прикладывать силу. Просто это физически невозможно, хотя у нас есть достаточно большой процент пар, где женщины реально избивают мужчин, потому что мальчиков так воспитывают, что на девочку руку поднимать нельзя. И поэтому там мужчины ходят в синяках и скрывают, что эта прекрасная вторая половина скалкой приложила просто так.

Здесь обычно абьюз женский по-другому выглядит. Есть такие же приемы, которые используют мужчины-абьюзеры. И если мы на это посмотрим, то, в общем-то говоря, что мы увидим? Самое первое, самое главное, с чего у нас начинается любой абьюз, это контроль и манипуляция. То есть это желание контролировать партнера, влезть во все телефоны, во все чаты, по всем паролям смотреть и контролировать, с кем он встречается, куда он пошел, какие у него друзья, как он тратит свои деньги. Очень важно принимать решение за него. То есть она ему постоянно навязывает: «Ты все делаешь неправильно! Надо делать вот так!» — объясняет специалист.

Также женщины-абьюзеры часто применяют эмоциональные манипуляции, то есть используют стыд, страх, вину и так далее. Если, например, мужчина-абьюзер чаще запугивает жертву, он снижает у нее чувство своей значимости, делает все небезопасным, то женщины часто используют манипуляции снизу — то есть обвинения, что партнер своим плохим отношением заставляет страдать слабую и беззащитную девушку.

«То есть здесь идет манипуляция достаточно жесткая именно через вот эти вот состояния, через чувство вины, стыда, где-то даже страха, потому что постоянно есть страх того, что «ты меня сейчас доведешь до того, что я заболею, у меня из-за тебя начинается психосоматика, посмотри, как моя жизнь из-за тебя стала плохой! Ой, сейчас мне стало опять хуже!». То есть вот эти все вещи они присутствуют.

Дальше, естественно, любой абьюзер стремится изолировать свою жертву ото всех: «Не встречайся с друзьями, не ходи к родителям, они плохо на тебя влияют. Откажись от всех контактов, которые у тебя были, есть только ты и я!» То есть это попытка как раз человека прям полностью от мира отделить. «Есть только я! Все остальное тебе не нужно», — приводит пример психолог.

Причем проявления эмоционального абьюза могут очень сильно варьироваться от слез до очень яркого бурного секса, и такая неопределенность, конечно же, будет выбивать почву из-под ног партнера и не давать ему возможности как-то мобилизоваться, сосредоточиться и почувствовать себя уверенно.

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