«Карму никто не отменяет»: Тарасов и Костенко решили наказать хейтеров их детей

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 15 0

Тарасов и Костенко решили наказать хейтеров их детей

Тарасов и Костенко решили наказать хейтеров их детей: «Карму никто не отменяет»

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Футболист с супругой — многодетные родители, и они устали от безнаказанности обидчиков их малышей.

Футболист Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко воспитывают четверых общих детей, двух дочерей и двух сыновей. История их отношений полна скандальных деталей, а публичные высказывания то и дело приводят к очередной волне обсуждений. Так что к хейту в сети супруги, активно ведущие блоги, уже привыкли. Вот только с оскорбительными комментариями в адрес малышей они никак не могут смириться.

Тарасов и Костенко решили принять меры. Они также разработали план борьбы с кибербуллингом, подкрепив его юридически. Знаменитости настолько уверены в своих перспективах, что готовы выйти на федеральный уровень и разработать закон, направленный на противодействие травле в соцсетях. Многодетные родители предупреждают всех своих хейтеров — возмездие близко.

«Если мы соберем все, что пишут о нашей семье, это, как минимум, статья на людей, которые оскорбляют ребенка. Касаемо тех, кто пишет плохое про детей, это ужасные люди, я считаю, и карму никто не отменяет. Они, может быть, это еще не понимают, но с ними точно что-то произойдет рано или поздно», — заявил Тарасов в «Народном подкасте».

По мнению футболиста и его жены, обидчики заслуживают публичного порицания и наказания, чтобы другим их пример стал уроком. Они хотят придумать систему поиска хейтеров и последующей «порки». Новоиспеченные правозащитники уверены, что помогут многим известным личностям сбросить давление ненавистников из сети. Кроме прочего, новый закон, уверены супруги, повысит уровень культуры и образованности в стране, а злые комментаторы начнут искать более мирные и полезные развлечения.

«Люди позволяют себе такие переборы, потому что видят, что это ненаказуемо, и дальше продолжают», — возмущается спортсмен.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Дмитрий Тарасов не смог участвовать шоу, которое ведет его бывшая жена Ольга Бузова. И нет, не она запретила.

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