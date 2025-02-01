МИД Узбекистана заявил о попытке поссорить Москву и Ташкент

Опубликованный в сети ролик с оскорблениями узбеков сфабриковали спецслужбы Украины и Литвы.

Провокационный ролик на YouTube с оскорблениями в адрес узбеков был сфабрикован специально, чтобы поссорить Москву и Ташкент. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов.

«В результате расследования стало ясно, что данный материал является провокационным и сфабрикован деструктивными силами, пытающимися посеять раздор в отношениях между нашими народами», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Бурханова, МИД Узбекистана сразу после появления ролика в сети связался с коллегами из России. Они выразили глубокое сожаление в связи с публикацией подобных оскорбительных заявлений независимо от того, кто их сделал.

До этого Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила о попытках украинских и литовских спецслужб подорвать партнерские отношения РФ со странами СНГ.

Ведомство установило, что оскорбляющий в видеоролике представителей узбекской нации человек — гражданин Украины Николай Кочмарик, а YouTube-канал, где были выложены провокационные кадры, принадлежит спецслужбам Литвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Узбекистан подписали план сотрудничества Минобороны стран на 2025 год и программу стратегического партнерства в военной сфере на 2026–2030 годы.