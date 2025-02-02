Семь мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ по ДНР
Также повреждения получили три жилых домостроения и объект гражданской инфраструктуры.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Семь человек получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецкой Народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Денис Пушилин.
По его словам, враг применил ствольную артиллерию для обстрела в Калининском и Никитовском районах Горловки. Там пострадали две женщины и три мужчины.
В селе Ясеновом Красноармейского муниципального округа пострадали два человека — женщина и мужчина. В этом районе украинские нацисты также применили ствольную артиллерию.
Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.
Пушилин добавил, что в результате атак ВСУ повреждения получили три жилых домостроения в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки. Также был поврежден газопровод в Никитовском районе и три автомобиля.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что автомобилист пострадал из-за атаки дронов ВСУ в Воронежской области.
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