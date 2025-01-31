Автомобилист пострадал из-за атаки дронов ВСУ в Воронежской области
Также повреждения получили несколько строений.
Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин
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Водитель автомобиля пострадал в результате атаки ВСУ на Воронежскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«На юге области один из сбитых беспилотников упал на проезжающий по трассе автомобиль. Водитель получил ранение ноги. Ему уже оказана помощь…» — раскрывает подробности чиновник.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ атаковали старинный храм в Белгородской области зажигательными снарядами. Уточняется, что атака была совершена с помощью дрона «Баба-яга», предположительно, с использованием термобарических боеприпасов.
В результате последовавшего за атакой сильного пожара полностью выгорел только центральный купол. Еще незначительные повреждения получила стена храма и часть настенной росписи внутри храма. Сооружение обещают восстановить.
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