Автомобилист пострадал из-за атаки дронов ВСУ в Воронежской области

Водитель автомобиля пострадал в результате атаки ВСУ на Воронежскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«На юге области один из сбитых беспилотников упал на проезжающий по трассе автомобиль. Водитель получил ранение ноги. Ему уже оказана помощь…» — раскрывает подробности чиновник.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ атаковали старинный храм в Белгородской области зажигательными снарядами. Уточняется, что атака была совершена с помощью дрона «Баба-яга», предположительно, с использованием термобарических боеприпасов.

В результате последовавшего за атакой сильного пожара полностью выгорел только центральный купол. Еще незначительные повреждения получила стена храма и часть настенной росписи внутри храма. Сооружение обещают восстановить.