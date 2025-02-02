В красноярской семье с четырьмя скончавшимися от отравления детьми умер младенец

Мама также пострадала от отравления, когда была беременна.

В семье из поселка Красная Сопка Красноярского края погиб трехмесячный ребенок. Ранее его родители похоронили четверых детей из-за неправильного использования дихлофоса. Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью младенца, сообщили представители ведомства.

Следов насильственной смерти на теле погибшего мальчика не обнаружено. Он находился на грудном вскармливании и был абсолютно здоров. Мать сообщила, что ничего не меняла в своем привычном рационе.

Причины и обстоятельства трагедии уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении смерти о неосторожности.

Ситуация находится под особым контролем правоохранительных органов, ведь в сентябре 2024 года в этой семье погибло четверо детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какова причина отравления семьи в Красноярском крае. Смерть детей наступила в результате отравления деструктивным ядом системного действия, проще говоря — дихлофосом. Отец семейства обрабатывал дом от насекомых, однако распылил вещество слишком обильно. Сперва оно попало на посуду, одежду и мебель, а затем в организм детей.

С утра вся семья почувствовала себя плохо и обратилась в больницу. Врачи отметили признаки пищевого отравления, но оказались неправы. Шестилетняя девочка и ее 13-летний брат скончались вскоре после госпитализации. Позднее та же участь постигла остальных детей. Им было 11 и 12 лет.

В декабре минувшего года главе семейство было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.