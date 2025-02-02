Откровенный шантаж: Трамп заманивает Канаду в состав США низкими налогами

Дональд Трамп шантажирует Канаду повышением налогов за отказ стать 51 штатом США
Фото: Reuters/Elizabeth Frantz
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
По словам американского лидера, у Штатов нет ни одной причины поддерживать Канаду, если та захочет остаться суверенным государством.
Президент США Дональд Трамп шантажирует Канаду повышенными налогами и таможенными пошлинами, если те не войдут в состав США в качестве 51-го штата. Об этом политик заявил на своей странице в собственной социальной сети Truth Social.
Трамп считает, что у США нет ни одной причины поддерживать Канаду, если та захочет остаться суверенным государством.
«Нам не нужно ничего из того, что есть у них. У нас неограниченное количество энергии, мы должны сами делать автомобили, у нас больше древесины, чем мы когда-либо сможем использовать», — заявляет американский лидер.
По его словам, без помощи из Вашингтона, Канада потеряет жизнеспособность, а в случае присоединения к США она гарантированно получит низкие налоги, отсутствие таможенных пошлин и мощную военную защиту.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая.
Читайте также
80%
-0.20 102.13
-0.65
Нашли ошибку?