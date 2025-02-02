Откровенный шантаж: Трамп заманивает Канаду в состав США низкими налогами

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 22 0

Дональд Трамп шантажирует Канаду повышением налогов за отказ стать 51 штатом США

Откровенный шантаж: Трамп заманивает Канаду в состав США низкими налогами

Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По словам американского лидера, у Штатов нет ни одной причины поддерживать Канаду, если та захочет остаться суверенным государством.

Президент США Дональд Трамп шантажирует Канаду повышенными налогами и таможенными пошлинами, если те не войдут в состав США в качестве 51-го штата. Об этом политик заявил на своей странице в собственной социальной сети Truth Social.

Трамп считает, что у США нет ни одной причины поддерживать Канаду, если та захочет остаться суверенным государством.

«Нам не нужно ничего из того, что есть у них. У нас неограниченное количество энергии, мы должны сами делать автомобили, у нас больше древесины, чем мы когда-либо сможем использовать», — заявляет американский лидер.

По его словам, без помощи из Вашингтона, Канада потеряет жизнеспособность, а в случае присоединения к США она гарантированно получит низкие налоги, отсутствие таможенных пошлин и мощную военную защиту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
97.81
-0.20 102.13
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:09
Главу Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева на дополнительный досмотр
23:58
Откровенный шантаж: Трамп заманивает Канаду в состав США низкими налогами
23:41
На станции метро «Маяковская» прошли первые церемонии бракосочетания в 2025 году
23:15
«Злость и зависть»: беременная невестка Валерии ответила на хейт
22:50
В США пассажирский самолет загорелся во время взлета
22:46
Временные ограничения на прием и отправку рейсов введены в аэропорту Волгограда

Сейчас читают

Россиянин по прозвищу Пельмень выиграл титул лиги главы UFC по пощечинам
«Встанут у ноги хозяина»: Путин заявил, что Трамп наведет порядок в Европе
Тулуп, скамейка и голубая лошадка: ТОП находок в канализации за 2024 год
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год