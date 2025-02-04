ФСБ рассекретила документы о подготовке к Ялтинской конференции

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 29 0

В ходе этого собрания были установлены договоренности о послевоенном устройстве мира.

ФСБ к 80-летию Ялтинской конференции рассекретила документы о ее подготовке

Фото: © РИА Новости

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В честь 80-летия Ялтинской конференции ФСБ рассекретила детали о подготовке к ней. Из обнародованных документов следует, что для операции был задействован спецпоезд. Данные о его пассажирах были засекречены, их вписывали в акты вручную перед отправкой.

Составной частью поезда для участников конференции были бронеплощадки. Через стену от Иосифа Сталина ехала охрана. Для нее был отдельный вагон, также, как и для радистов, раций и электростанций. Перед поездом ехал контрольный состав.

Безопасность советской делегации по пути в Крым охраняли четыре полка внутренних войск. На дороге, по которой проходил маршрут, функционировали семь контрольно-пропускных пунктов. Для гостей из Британии, США и СССР были выделены Юсуповский, Ливадийский и Воронцовский дворцы в Крыму.

Договоренности об устройстве послевоенного мира обсуждались в Ялте. Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль в период с 4 по 11 февраля 1945 года вели переговоры, в ходе которых пришли к идее создания ООН с Советом Безопасности из постоянных членов.

ФСБ рассекретила документы о подготовке к Ялтинской конференции

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Фото: ФСБ РФ

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Фото: ФСБ РФ

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Фото: ФСБ РФ

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Фото: ФСБ РФ

В Центре общественных связей ФСБ рассказали, что для того, чтобы конференция в Ялте состоялась, СССР провел большой объем работ в Крыме, недавно освобожденном от гитлеровских захватчиков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ФСБ рассекретила данные о ходе Сталинградской битвы.

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