«Личное большое горе»: Стас Намин попросил людей не приходить на похороны сына

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 84 0

Музыкант Стас Намин попросил не приходить на похороны его убитого сына

«Личное большое горе»: Стас Намин попросил людей не приходить на похороны сына

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Церемония прощания с режиссером Артемом Микояном будет в закрытом режиме.

Основатель группы «Парк Горького» Стас Намин попросил оставить их семью наедине со своим горем и не приходить на похороны его убитого сына. Об этом сообщает издание МК.

Музыкант рассказал, что похороны его сына, 30-летнего Артема Микояна, будут проходить в закрытом режиме. Это желание матери режиссера. Поэтому Намин попросил общественность не приходить на траурную церемонию.

«Очень большая просьба, в том числе к журналистам — не приходить. Это наше личное большое горе. Будет буквально несколько человек», — рассказал 71-летний артист.

Страшное преступление произошло в ночь на 19 октября: изрезанные тела 30-летнего сына Намина режиссера Артема Микояна и 85-летней тещи музыканта Полины Ткаченко были найдены на даче в подмосковной деревне Крюково. Подозреваемым в жестоком убийстве стал пасынок Стаса Намина Роман Микоян, он уже дал признательные показания и арестован на два месяца.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Роберт Де Ниро выразил соболезнования Стасу Намину в связи с гибелью сына.

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