Склад с полиэтиленом горит под Екатеринбургом на площади 2400 квадратных метров

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 21 0

Для мониторинга обстановки на месте пожара задействован беспилотник.

Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru

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Огнеборцы ликвидируют крупный пожар под Екатеринбургом. Об этом региональное МЧС сообщает в своем Telegram-канале.

Уточняется, что сообщение о пожаре поступило в пожарную охрану рано утром 4 февраля. Возгорание произошло в поселке Полеводство — там загорелся ангар. Площадь пожара достигла площади в 2,4 тысячи «квадратов».

Пожар удалось локализовать, а также предотвратить его распространения на соседние строения — благодаря усилиям огнеборцев. Борьбу с огнем ведут 50 пожарных МЧС, задействованы 17 единиц спецтехники. Для мониторинга обстановки на месте пожара задействован беспилотник.

Информации о пострадавших при пожаре не поступало.

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