Скупой платит дважды: в Петербурге театралы стали жертвами мошенников

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В Петербурге желающие попасть в Мариинский театр стали жертвами мошенников

Фото, видео: Александр Демьянчук/ТАСС; 5-tv.ru

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В полицию обратились уже несколько человек, которые хотели сходить «по дешевке» в Мариинский театр.

В Петербурге расследуют скандал с продажей невероятно дешевых билетов в Мариинку. В полицию обратились сразу несколько человек, которые лишились денег после общения с одной и той же девушкой по имени Алиса.

Одна из жертв рассказала: с якобы сотрудницей театра она связалась по рекомендациям друзей. Им Алиса продала билеты в партер на балет «Щелкунчик» всего за три тысячи рублей. При стоимости на те даты — около десяти.

В итоге компания осталась довольна и стоимостью, и самой постановкой. А вот следующим десяткам людей достались только обещания. Покупателей обманщица убедила, что пользуется служебной кассой и пришлет все за неделю до постановки.

«Мы все спрашивали, а где билеты, где билеты? Билетов пока нет, никакой конкретики нет — ни по датам, ни по времени, это стало напрягать», —пожаловалась пострадавшая Анна Иванова.

В итоге виртуальная помощница исчезла. Предполагаемую аферистку вычислили и вызвали на допрос. Теперь она рассчитывает на досудебное урегулирование. Некоторым из своих клиентов деньги Алиса уже вернула.

Вместе с тем остается не ясным, как и откуда ей удалось доставать и перепродавать билеты. Подозреваемая никогда не работала в «Мариинке». Сейчас в театре проводят проверку.

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