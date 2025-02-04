Расчет FPV-дронов уничтожил разведгруппу ВСУ в Курской области

Расчет FPV-дронов армии России уничтожил разведывательную группу Вооруженных сил Украины из четырех боевиков в Курской области. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ.

«Группа разведчиков противника была уничтожена в районе населенного пункта Старая Сорочина в Курской области», — говорится в сообщении.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.

Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 53 600 боевиков. Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дрон ВСУ атаковал электроподстанцию в Рыльске Курской области. Вражеский беспилотник повредил силовой кабель.