Расчет FPV-дронов уничтожил разведгруппу ВСУ в Курской области

Ликвидировано четыре украинских боевика.
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
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Расчет FPV-дронов армии России уничтожил разведывательную группу Вооруженных сил Украины из четырех боевиков в Курской области. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ.
«Группа разведчиков противника была уничтожена в районе населенного пункта Старая Сорочина в Курской области», — говорится в сообщении.
Атака ВСУ на Курскую область
Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.
Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 53 600 боевиков. Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дрон ВСУ атаковал электроподстанцию в Рыльске Курской области. Вражеский беспилотник повредил силовой кабель.
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