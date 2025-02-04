План «Перехват» ввели после стрельбы на западе Москвы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 38 0

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

План «Перехват» ввели после стрельбы на западе Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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План «Перехват» введен после стрельбы на западе Москвы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Уточняется, что инцидент произошел на Кастанаевской улице. Там после стрельбы двое посадили мужчину в черный Mercedes без номеров и уехали.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

В этот же день на востоке столицы накрыли подпольное казино, которое работало только для своих и лишь по ночам. Вход в заведение контролировали системы видеонаблюдения. Игроки могли попасть внутрь только по смс-приглашениям или рекомендациям от знакомых.

Силовики нагрянули, когда в помещениях казино было два десятка клиентов. Все они задержаны вместе с сотрудниками.

Из покерного клуба забрали игровое оборудование и черную бухгалтерию. Организаторов нелегального бизнеса сейчас разыскивают.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в московском жилом комплексе «Алые паруса» закрыли подъезд после взрыва, в результате которого погиб руководитель Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян.

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