В московском жилом комплексе «Алые паруса» закрыли подъезд после взрыва

Один из подъездов в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве закрыли после взрыва
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Лифты также не работают.
Один из подъездов в московском жилом комплексе «Алые паруса» закрыли после взрыва. Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме того, известно, что лифты в подъезде не работают, жителей просят подниматься по лестнице и воспользоваться входом через другие подъезды.
«Там заходите и по лестнице поднимаетесь на свой этаж. Лифты не работают», — сказал охранник дома.
Взрыв в ЖК «Алые Паруса» в Москве на Авиационной улице произошел 3 февраля. Устройство взорвалось на первом этаже жилого здания.
Согласно одной из версий, это было покушение на убийство. Погибли двое человек, включая руководителя Федерации бокса ДНР и создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Пострадали четыре человека.
Взрыв произошел, когда в подъезд зашел один из жильцов с охранниками, сообщал источник.
В связи со случившимся следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как в Кремле отреагировали на взрыв в московском ЖК «Алые паруса».
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