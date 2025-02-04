В московском жилом комплексе «Алые паруса» закрыли подъезд после взрыва

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 44 0

Один из подъездов в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве закрыли после взрыва

В ЖК «Алые паруса» закрыли подъезд

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Тема:
Взрыв в ЖК «Алые паруса»

Лифты также не работают.

Один из подъездов в московском жилом комплексе «Алые паруса» закрыли после взрыва. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, известно, что лифты в подъезде не работают, жителей просят подниматься по лестнице и воспользоваться входом через другие подъезды.

«Там заходите и по лестнице поднимаетесь на свой этаж. Лифты не работают», — сказал охранник дома.

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» в Москве на Авиационной улице произошел 3 февраля. Устройство взорвалось на первом этаже жилого здания.

Согласно одной из версий, это было покушение на убийство. Погибли двое человек, включая руководителя Федерации бокса ДНР и создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Пострадали четыре человека.

Взрыв произошел, когда в подъезд зашел один из жильцов с охранниками, сообщал источник.

В связи со случившимся следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в Кремле отреагировали на взрыв в московском ЖК «Алые паруса».

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