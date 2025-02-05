«Боялся услышать это»: Гоген Солнцев узнал правду о рождении сына Вани

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 148 0

Шоумен Солнцев не является биологическим отцом воспитываемого им Ивана

Гоген Солнцев сделал ДНК-тест и узнал, что сын не его

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

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Жена актера уверяет, что мальчик рожден от него. Все точки над i расставил ДНК-тест.

Шоумен Гоген Солнцев в студии одного из федеральных телеканалов разобрался в семейной драме. Мужчина узнал, что ребенок Ваня, которого он воспитывает с супругой Полиной, — не приходится ему биологическим сыном.

Поклонники актера уже давно начали замечать, что черты лица мальчика совсем не похожи на отцовские — цвет глаз и мимика абсолютно другие. Из-за распространившихся слухов знаменитость сам засомневался и принял решение узнать истину, проведя публичный ДНК-тест.

Солнцев написал редакции федерального канала, заявив свою кандидатуру на ток-шоу - чтобы выяснить проценты своего отцовства. В студию он пришел вместе с женой, которая уверяла, что всегда была верна, поэтому ребенок рожден от Гогена. Однако подруга мужчины Лидия проявила решительность и сказала, что шоумена в любом случае ожидают сложности.

«Я думала, что в студии не менее 10 человек будет. Полина же гарем из мужчин устроила. Как говорится, кто последний, тот и папа. А дурака сделала из Солнцева!» — эмоционально сообщила она в эфире.

При этом Гоген знал о множественных изменах избранницы, но Ваню все равно считал собственным сыном вплоть до последних событий.

«Полина, я уверен, что Ваня — мой сын, но, если это не так, я вас не брошу и буду поддерживать. Сделаю, чтобы он питался хорошо, учился. Это очень важный человек для меня и для тебя. Я попытаюсь себя убедить в этом», — заявил Солнцев перед вскрытием конверта.

Доктор биологических наук, проводивший генетическое исследование, проинформировал, что вероятность того, что Гоген является Ване отцом — нулевая. Также выяснилось, что помощник звезды Владислав, к которому Полина могла проявлять чувства, тоже не родитель Ивана.

«Я всю ночь не спал, потому что боялся услышать это. Ничего не чувствую, просто пустота. Не знаю, что сказать. У меня мурашки, чувствую, что меня серьезно предали», — признался за кулисами расстроенный Гоген.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда пропала экс-супруга Гогена Солнцева.

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