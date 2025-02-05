Ранее спецпосланник Трампа заявил, что это необходимо для переговоров.

Зеленский отверг возможность проведения выборов на Украине. Даже несмотря на то, что на этом настаивают США. Ранее спецпосланник Трампа заявил, что это необходимо для переговоров.

В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану — глава* киевского режима выдал очередную порцию вранья по ситуации на фронте.

К примеру, в несколько раз уменьшил потери ВСУ, назвав цифру в 45 тысяч погибших с начала боев. Как отметили ранее в нашем Минобороны, реальные потери Киева составляют около миллиона боевиков убитыми и ранеными.

Зеленский также вновь потребовал от западных союзников передать ядерное оружие. Американские эксперты тут же указали на абсолютную оторванность от реальности так называемого лидера. К тому же обратили внимание, что Украина не в состоянии самостоятельно справиться с западным вооружением — самолетами и ракетами.

«Украинцы не имеют достаточной подготовки для управления ATACMS или Storm Shadow. Хорошо известно, что они должны эксплуатироваться американцами и британцами. Это в полной мере относится и к любому ядерному оружию, которое теоретически может быть доставлено на Украину. Это просто несерьезное предложение. Никто, никто, не собирается рассматривать возможность передачи ядерного оружия Зеленскому.

Кто такой Зеленский? Он никто. Он даже больше не президент. Он тот, кого ЦРУ и Ми-6 дергают за ниточки, чтобы заставить его рот работать. Его никто не воспринимает всерьез», — прокоменнтировал политический аналитик, бывший советник конгресса США Джеймс Джатрас.

Всерьез, к примеру, не воспринимают и слова Зеленского о том, что якобы Трамп приглашал его на инаугурацию, но он сам решил не ехать.

Вместе с тем глава киевского режима опубликовал пост, в котором признал масштабы коррупции и похищение миллиардов гривен из бюджета. Но вернуть деньги в казну с зарубежных счетов украинских олигархов и чиновников не обещает.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но из-за введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.