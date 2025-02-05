Путин назвал недостаточной выплату в 150 тыс. рублей для жителей приграничья

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 30 0

Президент РФ сегодня встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.

Путин встретился с врио губернатора Курской области Хинштейном

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Тема:
Курская область

Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном в Кремле заявил, что поручит принять дополнительные решения по денежным компенсациям жителям Курской области по утрате имущества. Президент отметил, что выплаты в размере 150 тыс. рублей недостаточно.

«Самый чувствительный вопрос по дополнительной компенсации за утрату имущества. Вы назвали количество этих людей — 112 тысяч человек, которые получили уже по 150 тыс. Тоже согласен с вами в том, что, конечно, этих денег недостаточно», — сказал он.

Ранее Владимир Путин заявил, что даст распоряжение правительству России проработать программу восстановления приграничья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал электроподстанцию в Рыльске Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Уточняется, что при атаке на энергообъект беспилотник повредил силовой кабель. Это привело к частичному нарушению энергоснабжения в Рыльске и еще нескольких населенных пунктах.

Тема:
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