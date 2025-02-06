Еще трех боевиков ВСУ признали виновными в совершении терактов
Двое приговорены к 16 годам тюрьмы, один — к 15.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Еще трем украинским боевикам, участникам вторжения в Курскую область, вынесен приговор. Суд признал их виновными в совершении терактов.
По данным следствия, боевики запугивали мирных жителей, угрожали оружием, мешали эвакуации людей, открывали огонь — как по российским военным, так и по мирному населению.
Вооружены они были автоматами, а также американскими противотанковыми комплексами Javelin. Взяли в плен их в сентябре прошлого года. Двое приговорены к 16 годам тюрьмы, один — к 15.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что появились кадры задержания пятерых террористов в Крыму. По данным ФСБ, в ячейку «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* входили пять человек — участники запрещенной в нашей стране организации.
Они соблюдали меры конспирации, проводили подпольные собрания. На них же вербовали новых сторонников группировки.
Во время обыска у них нашли экстремистские материалы и украинские паспорта.
* — признана в РФ террористической и запрещена.
Читайте также
69%
-0.47 102.92
0.23
Нашли ошибку?