Еще трех боевиков ВСУ признали виновными в совершении терактов

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Двое приговорены к 16 годам тюрьмы, один — к 15.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Еще трем украинским боевикам, участникам вторжения в Курскую область, вынесен приговор. Суд признал их виновными в совершении терактов.

По данным следствия, боевики запугивали мирных жителей, угрожали оружием, мешали эвакуации людей, открывали огонь — как по российским военным, так и по мирному населению.

Вооружены они были автоматами, а также американскими противотанковыми комплексами Javelin. Взяли в плен их в сентябре прошлого года. Двое приговорены к 16 годам тюрьмы, один — к 15.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что появились кадры задержания пятерых террористов в Крыму. По данным ФСБ, в ячейку «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* входили пять человек — участники запрещенной в нашей стране организации.

Они соблюдали меры конспирации, проводили подпольные собрания. На них же вербовали новых сторонников группировки.

Во время обыска у них нашли экстремистские материалы и украинские паспорта.

* — признана в РФ террористической и запрещена.
 
 

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