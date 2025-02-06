Умер актер из фильма «Челюсти» Пол Хью Мориарти

Британский актер Пол Хью Мориарти скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщила пресс-служба ведущей благотворительной организации Великобритании, помогающей мужчинам, страдающим от онкологии, Orchid Cancer.

«Мы с глубоким прискорбием сообщаем о кончине Пола Хью Мориарти. Он был талантливым актером, наиболее известным по ролям в фильмах „Взлом“ и „Две дымящиеся бочки“. Одаренный актер озвучивания и преданный сторонник Orchid, его вклад и непоколебимую преданность всегда будут помнить», — говорится в заявлении.

Информацию о смерти Мориарти подтвердила его семья в беседе с The Mirror. Уточняется, что актер умер в присутствии своей супруги.

Актерская карьера Мориарти началась в 1970-х годах. Тогда он исполнил роль в сериале «Пьяса дня». Однако популярность к Полу пришла после того, как он сыграл в гангстерком фильме 1980-х годов «Долгая Страстная пятница». Мориарти принял участие в создании более 30 проектов, среди них «Челюсти 3», «Игры патриотов», «Карты, деньги, два ствола». Его последней работой стала роль Йена Джарвиса в фильме «Восхождение пехотинца», появившемся на экранах в 2021 году.

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