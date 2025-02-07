Потери ВСУ в Курской области превысили 58 тысяч человек

В ходе отражения вчерашнего контрнаступления уничтожено более 200 украинских боевиков.
Фото: Александр Река/ТАСС
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Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области превысили 58 тысяч человек. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Боевики ВСУ 6 февраля предприняли попытку контрнаступления в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок, но российские войска успешно смогли отразить атаки противника.
В ходе отражения вышеупомянутого контрнаступления боевики потеряли более 200 человек.
Всего за сутки на курском направлении они потеряли более 370 человек. Кроме того, по сообщениям ведомства, Незалежная потеряла за минувшие сутки 11 танков и семь БМП.
Атака ВСУ на Курскую область
Ранее ВСУ предпринимали попытку напасть на Курскую область 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе РФ, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. Тогда на территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.
Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как ВС РФ отражали атаку ВСУ в Курской области.
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