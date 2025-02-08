«Мы умеем отвечать»: Захарова о притеснении российских журналистов во Франции

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Захарова: Франция продолжает запугивать журналистов, но Россия умеет отвечать

«Мы умеем отвечать»: Захарова о притеснении российских журналистов во Франции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Представитель МИД прокомментировала ситуацию с невыдачей Парижем визы журналисту KP.RU и ответными мерами в отношении сотрудника Le Monde.

Россия может ответить на запугивание российских журналистов со стороны французских властей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости.

«Французские власти продолжают запугивать российских журналистов, рассказывая о том, что они будут применять к ним какие-то меры воздействия и еще чего-то. Они должны понимать, что мы умеем отвечать», — сказала она.

Так дипломат прокомментировала ситуацию с невыдачей Парижем визы журналисту KP.RU и принятые российской стороной ответные меры в отношении сотрудника французского издания Le Monde.

По словам Захаровой, журналистам из Франции в России никогда не отказывали в посещении пресс-конференций главы государства и различных медийных мероприятий в российских ведомствах. Они также никогда не подвергались травле и получали содействие в ответ на соответствующие просьбы.

При этом российские журналисты сталкиваются ровно с противоположным отношением во Франции, подвергаясь постоянной дискриминации.

Ранее в этот день представитель французского МИД Кристоф Лемуан заявил, что российские журналисты во Франции могут лишиться аккредитации.

По его словам, сегодня представители российских СМИ получают аккредитацию на год, однако такое положение дел не устраивает европейских политиков и должно быть пересмотрено.

До этого российскому корреспонденту и его оператору отказали в выдаче виз для съемок репортажа о подпольном французском сопротивлении, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Причиной европейская сторона назвала угрозу общественному порядку или внутренней безопасности Евросоюза, которую якобы представляют российские журналисты одной или нескольким странам ЕС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал дискриминацией отказ Франции выдать визу российским журналистам.

-4° Атмосферное давление 789 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
97.28
0.37 101.22
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:45
«Доказать, что она не плохая»: Джей Ло снимет реалити о своей жизни после развода
1:22
В Санкт-Петербурге мужчина пытался поджечь здание ФСБ
1:00
«Мы умеем отвечать»: Захарова о притеснении российских журналистов во Франции
0:39
«Он скучает по мне»: Трамп намерен восстановить отношения с Ким Чен Ыном
0:20
Над Белгородской областью силы ПВО сбили три украинских БПЛА
0:01
Александр Дронов занял пост исполняющего обязанности главы Новгородской области

Сейчас читают

В Санкт-Петербурге мужчина пытался поджечь здание ФСБ
«Хочешь плакать — плачь»: Бортич раскрыла, что может довести ее до слез
«К 30 годам понял»: NILETTO о лайфхаке кота Матроскина в «Простоквашино»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год