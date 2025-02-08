«Мы умеем отвечать»: Захарова о притеснении российских журналистов во Франции

Представитель МИД прокомментировала ситуацию с невыдачей Парижем визы журналисту KP.RU и ответными мерами в отношении сотрудника Le Monde.

Россия может ответить на запугивание российских журналистов со стороны французских властей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости.

«Французские власти продолжают запугивать российских журналистов, рассказывая о том, что они будут применять к ним какие-то меры воздействия и еще чего-то. Они должны понимать, что мы умеем отвечать», — сказала она.

Так дипломат прокомментировала ситуацию с невыдачей Парижем визы журналисту KP.RU и принятые российской стороной ответные меры в отношении сотрудника французского издания Le Monde.

По словам Захаровой, журналистам из Франции в России никогда не отказывали в посещении пресс-конференций главы государства и различных медийных мероприятий в российских ведомствах. Они также никогда не подвергались травле и получали содействие в ответ на соответствующие просьбы.

При этом российские журналисты сталкиваются ровно с противоположным отношением во Франции, подвергаясь постоянной дискриминации.

Ранее в этот день представитель французского МИД Кристоф Лемуан заявил, что российские журналисты во Франции могут лишиться аккредитации.

По его словам, сегодня представители российских СМИ получают аккредитацию на год, однако такое положение дел не устраивает европейских политиков и должно быть пересмотрено.

До этого российскому корреспонденту и его оператору отказали в выдаче виз для съемок репортажа о подпольном французском сопротивлении, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Причиной европейская сторона назвала угрозу общественному порядку или внутренней безопасности Евросоюза, которую якобы представляют российские журналисты одной или нескольким странам ЕС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал дискриминацией отказ Франции выдать визу российским журналистам.