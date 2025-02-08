«Мы начали ломать дверь»: подросток рассказал о пожаре на востоке Москвы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 56 0

Очевидец пожара на востоке Москвы: мы начали выламывать двери в соседний цех

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Посетители скейтпарка едва не оказались заблокированы внутри горящего здания.

Подростки, которые катались в крытом скейтпарке здания на востоке Москвы, где произошел пожар, пытались выломать двери, чтобы спастись. Об этом 5-tv.ru рассказал один из ребят.

По словам Михаила, они с друзьями увидели задымление у стойки администрации и сразу стали собирать свои вещи, чтобы покинуть скейтпарк.

«Мы начали ломать дверь. Там были взрослые ребята, которые выламывали дверь, чтобы пройти в другой цех. Мы открыли этот цех, и там на одной стороне пол есть, но он хрупкий, а дальше просто пропасть», — рассказал подросток.

Он добавил, что в помещении уже стоял запах горелого, проникший через незастекленные окна.

До этого стало известно, что число госпитализированных в результате пожара на востоке Москвы увеличилось до четырех человек. Источник 5-tv.ru сообщил, что из здания спасли 90 человек и еще 120 эвакуировали.

Пятиэтажное административное здание на востоке Москвы загорелось вечером 8 февраля. Прибывшие на место сотрудники МЧС приступили к тушению, звенья газодымозащитной службы начали разведку на предмет поиска очага возгорания и наличия людей в здании.

По данным МЧС, к приезду пожарных третий и четвертый этажи здания охватил черный дым. Пожару присвоили четвертый ранг сложности. Около 100 человек, в том числе 30 детей, оказались заперты в горящем здании. К ликвидации огня привлекли более 60 пожарных и 16 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что детей, оказавшихся в ловушке из-за пожара в здании столичного Электрозавода, удалось благополучно эвакуировать.

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