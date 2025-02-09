Депутат Сергей Анисимов погиб в ДТП в Самарской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Смертельная авария произошла в поселке Петровск вечером 7 февраля.

Депутат Сергей Анисимов погиб в ДТП в Самарской области

Фото: www.globallookpress.com/Pascal Deloche

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Депутат Петровского районного собрания Саратовской области Сергей Анисимов погиб в ДТП на 63-м году жизни. Трагическую новость сообщил глава района Максим Калядин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram/Максим Калядин/maxim_kalyadin

Уточняется, что смертельная авария произошла в Петровске вечером 7 февраля. Принадлежащий Анисимову внедорожник Tank 500 съехал в кювет и перевернулся. Депутат скончался на месте происшествия.

Прощание с Анисимовым прошло 9 февраля.

В октябре депутат Воронежской областной думы и генеральный директор агропромышленной компании «Острогожсксадпитомник» Евгений Гапоненко погиб в ДТП в возрасте 39 лет.

Народный избранник занимался закупкой и ремонтом оборудования в детских садах, школах, домах культуры, организовывал благоустройство общественных пространств, поддерживал переехавших с Донбасса людей и волонтеров.

Также Гапоненко работал над улучшением законодательства в сфере сельского хозяйства и экологии, чтобы упростить трудовую деятельность аграриев региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат Государственный Думы V, VK, VII и VIII созывов Алексей Езубов попал в ДТП в городе Истра в Подмосковье.

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