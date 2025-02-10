Защита владельца «Волгонефти-239» заявила о невозможности судна уйти на стоянку

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Адвокаты просят о минимальном штрафе для своего клиента, ссылаясь на его сложное финансовое положение и ранее перенесенное банкротство.

Защита владельца «Волгонефти-239» заявила о невозможности судна уйти на стоянку

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Адвокаты владельца танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе, признали нарушение сроков пребывания судна в море, но заявили, что оно не могло уйти на стоянку из-за шторма. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

На том основании, что танкер не мог уйти на стоянку, защита судовладельца просит о минимальном штрафе. При этом она ссылается на сложное финансовое положение и ранее перенесенное банкротство подзащитного.

В свою очередь прокуратура настаивает на том, что танкер мог уйти на стоянку, и требует максимально оштрафовать судовладельца.

Владелец «Волгонефти-239» обвиняется по статье о нарушении требований технических регламентов. Следующее заседание суда назначено на 18 февраля.

Ранее владелец танкера «Волгонефть-239» сообщил, что у него осталось пять судов этой серии. При этом три из них находятся в ремонте, а два — в навигации. Из этих двух один также пребывает в аварийном состоянии.

Крушение танкеров

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе произошло из-за непогоды 15 декабря 2024 года. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены. В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что специалисты завершили демонтаж капитанской рубки и двухуровневой жилой надстройки на кормовой части танкера «Волгонефть-239».

-4° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
96.78
-0.50 100.50
-0.72
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:37
Защита владельца «Волгонефти-239» заявила о невозможности судна уйти на стоянку
20:21
Торговая война: Франция призвала к ответным мерам против США
20:13
Более 450 «грязных» бриллиантов изъяли на выставке в Санкт-Петербурге
20:00
Снова красный свет: в магазинах «Светофор» новые нарушения
19:46
Чем ярче — тем вреднее: как выбрать полезный мармелад
19:30
Патрушев призвал к согласованной позиции по содержанию контейнерных площадок

Сейчас читают

Британия готова объявить о лидерстве в НАТО и в помощи Киеву вместо США
«У нас есть правило»: певица Ханна раскрыла секрет крепкого брака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Кудесы 10 февраля: как по старым традициям правильно задобрить домового

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год