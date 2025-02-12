Еда с «сюрпризом»: как ртуть оказалась в покупных пирожках в Москве

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Евгения Романова
Евгения Романова 64 0

Биохимик Ходос: ртуть могла попасть в пирожки на пищевом производстве

Нарушение или разбитый термометр: как ртуть оказалась в пирожках в Москве

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

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Съевших это людей госпитализировали с отравлением в столичную больницу.

Ртуть могла попасть в выпечку при неаккуратном обращении с термометрами на производстве. Такое предположение высказал биохимик, ученый Александр Ходос в беседе с «Известиями».

«Скорее всего, в каком-то месте технологического процесса <…> технологи использовали ртутные термометры. Это не запрещено, использовать их можно. Но на пищевом производстве необходимо использовать термометр в защитных кожухах», — сказал он.

Кожухи — это металлические стаканы. В них наливают, например, глицерин для улучшения теплопроводности, а после вставляется термометр. Если градусник разбивается, то ртуть остается в кожухе.

«Либо кто-то нарушил технологию, либо ртуть из разбитого термометра <…> попала в пищу», — добавил Ходос.

При этом он подчеркнул, что металлическая ртуть при попадании в пищу не несет большой опасности для человека. Гораздо опаснее ее пары. Так, ртуть накапливается в легких, прежде всего в почках. В результате это приводит к нарушениям тканей почек. Если человек оказался в помещении с разлитой ртутью на несколько минут или часов, то это не очень страшно. Но при ежедневном взаимодействии с этим веществом накапливается кумулятивный эффект.

Во вторник, 11 февраля, стало известно об отравлении двух человек в Москве. Причиной стали пирожки, в начинке которых были шарики ртути. Пострадавших госпитализировали, но перед этим медики сделали им промывание желудка. Все отравившиеся получили медпомощь. Теперь правоохранители выясняют происхождение опасной выпечки и подробности происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после отравления двух людей пирожками со ртутью в Москве проводится проверка. Пекарня на юго-западе города уже закрыта.

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