Кабаева прокомментировала уход Винер с поста главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике

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Евгения Романова
Евгения Романова 53 0

Ирина Александровна уволилась с поста главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике.

«Утрата целой эпохи»: Алина Кабаева прокомментировала отставку Ирины Винер

Фото: Международная Ассоциация клубов «Небесная грация»

Олимпийская чемпионка, президент Международной Ассоциации клубов «Небесная грация» Алина Кабаева назвала уход Ирины Винер с поста главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике утратой целой эпохи в этом виде спорта.

«Уход Ирины Винер — это не просто конец эры, это утрата целой эпохи в художественной гимнастике. За годы работы она не только воспитала выдающихся чемпионок, но и создала уникальную школу, которая стала образцом для подражания во всем мире. Ее талант, мудрость и преданность делу вдохновили множество спортсменок, и ее влияние на этот вид спорта невозможно переоценить», — отметила Кабаева.

Она также отметила, что Винер олицетворяет силу, грацию и стремление к совершенству.

«Она подарила нам незабываемые моменты триумфа и гордости, а ее достижения навсегда останутся в истории. Мы благодарны ей за все уроки, которые она нам дала, и за ту красоту, которую она привнесла в мир художественной гимнастики», — указала Кабаева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Винер уходит с поста главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике. Ирина Александровна выразила благодарность спортсменам, коллегам и болельщикам, с которыми она прошла этот путь.

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