В Белом доме подтвердили скорое освобождение Винника и его передачу РФ

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Белый дом: россиянин Винник скоро будет освобожден и передан России

В Белом доме подтвердили скорое освобождение Винника и его передачу РФ

Фото: SIMELA PANTZARTZI/ТАСС

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Россиянин Александр Винник, задержанный в 2017 году американскими спецслужбами по обвинению в отмывании крупных сумм денег, скоро вернется домой. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объявила 12 февраля, что Винник будет освобожден и передан России.

«Как вам известно, мы подтвердили, что Россия скоро заберет Александра Винника домой. Он не совершал насильственных преступлений, и он лишился 100 миллионов долларов», — заявила Левитт на брифинге, который транслировался через C-Span.

Этот шаг завершает многолетнюю правовую борьбу вокруг личности Винника, которого США обвиняли в участии в международной схеме отмывания денег. Соглашение о его возвращении стало результатом переговоров между странами, и теперь Винник, по сути, получит шанс начать новую страницу своей жизни в России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что адвокат Винника еще с утра активно работал над его освобождением

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