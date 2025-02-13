Адвокат Винника подтвердил, что россиянина освободили из тюрьмы в США

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 44 0

Дело гражданина России было закрыто.

Адвокат Винника заявил, что россиянина освободили из американской тюрьмы

Фото: www.globallookpress.com/Nicolas Economou

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Александр Винник, гражданин Российской Федерации, был освобожден из тюрьмы в США после того, как в 2017 году его задержали по подозрению в отмывании крупных денежных средств. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат Винника Фредерик Бело.

"Я только что разговаривал с женщиной из Белого дома, которая подтвердила, что Александр Винник был освобожден", – подтвердил Фредерик Бело.

Юрист, представляющий интересы гражданина Российской Федерации, отметил, что эти сведения были официально подтверждены.

Ранее юрист сообщил о том, что дело гражданина России было закрыто в США. Фредерик Бело уточнил, что с 11 февраля Винник больше не числится среди заключенных.

В среду представитель Белого дома Каролин Левитт объявила, что Александр Винник в ближайшее время будет освобожден и передан России.

Александр Винник был задержан в 2017 году в Греции. Впоследствии его экстрадировали в США, где ему было предъявлено обвинение. Гражданина России обвинили в отмывании денег на сумму от четырех до девяти миллиардов долларов через ныне закрытую биржу криптовалют BTC-e. Также ему вменялось распространение вредоносного программного обеспечения, которое использовалось для вымогательства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американец Марк Фогель, осужденный за контрабанду наркотиков в РФ, вернулся в США.

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