На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Арууке

ПОЖЕРТВОВАТЬ

День добрых дел на Пятом канале. И наша с вами помощь нужна маленькой Арууке из Подмосковья. У девочки — врожденный порок сердца. Первую операцию она перенесла в три месяца. Сейчас срочно требуется еще одна. Но на ее оплату не хватает 3 миллионов рублей.

Помочь собрать недостающую сумму можем мы с вами. Для этого достаточно отправить СМС на номер 2222, или отсканировать QR-код на экране.

Пятилетняя Арууке на вопрос — какие игрушки у тебя любимые, отвечает — все, да и книжки тоже все. Она любит рисовать, играть, заниматься и читать с мамой. Девочку в кабинете у доктора, героиню книжки, которую они сейчас читают, Арууке прекрасно понимает. Ведь ей самой постоянно приходится иметь дело с врачами. Ежедневно она принимает множество сильнодействующих препаратов.

Сложнейший порок сердца обнаружили у малышки еще до рождения, но специалисты поддержали семью, сказав, что все можно будет исправить. Свою первую операцию Арууке перенесла на третьем месяце жизни.

Всего один желудочек в сердце, стенозы, острая сердечная недостаточность — в этом Арууке, в силу возраста, еще ничего не понимает. Знает только, что нельзя пропускать прием таблеток и долго бегать с братом и сестрой. Сатурация постоянно низкая.

«У нее отекает все тело, появляется одышка, цианоз, ей тяжело даются всяческие физические нагрузки. А когда она принимает эти сильные препараты, ее сердцу чуть легче», — говорит Малика Кенжеева, мама Арууке.

В садик Арууке не ходит — любая простуда и подъем температуры приводят к судорогам. Мама всегда рядом и сама занимается с дочерью.

На протяжении нескольких лет новое хирургическое вмешательство было невозможно — риски из-за осложнений были слишком высоки. Наконец, Арууке вызвались помочь в Германии. Прогнозы хорошие. Но тянуть нельзя.

«Такое сердце в дальнейшем обеспечить ребенка необходимой своей функцией не сможет. И легкие тоже смогут страдать. Очень важно, что сейчас Арууке не демонстрирует функцию легких как угнетенную или ущербную, поэтому ей можно и нужно делать этот этап кардиохирургической коррекции», — объясняет главный врач детского медицинского центра Надежда Раппопорт.

Операция дорогостоящая, семья давно собирает на нее деньги. Но необходимо еще 3 000 000 рублей. Вся надежда родителей только на помощь неравнодушных людей.

Малышка и сама надеется, что жизнь ее изменится. Она хочет дышать полной грудью, без одышки, играть, танцевать, кружиться в платьях. А еще любить папу, маму, брата и сестру так же сильно как сейчас — на это ее маленькое сердечко способно, несмотря на все сложности.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Арууке, обратившись напрямую в благотворительный фонд.