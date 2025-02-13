Игнорирование позиции: Умеров отреагировал на заявление главы Пентагона

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Умеров игнорирует слова США об отказе Украине вступления в НАТО

Фото, видео: www.globallookpress.com/Po1 Alexander Kubitza/Dod

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В Минобороны уверены, что Украина не только станет членом НАТО, но и вступит в Европейский союз.

Украина собирается войти в состав НАТО несмотря ни на что. Такое заявление сделал министр обороны страны Рустем Умеров после выступления главы Пентагона. Пит Хегсет накануне лично высказался по вопросу украинского кризиса — он прямо заявил, что США считают нереалистичным вступление Украины в НАТО.

Кроме того, желание Киева вернуться к границам 2014 года, по словам Хегсета — иллюзорная цель, от которой придется отказаться.

Однако в Киеве позицию Штатов игнорируют и настаивают на продолжении военной помощи, а в Минобороны уверены, что Украина не только станет членом альянса, но и вступит в Европейский союз. Это является, по словам Умерова, основными приоритетами страны.

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