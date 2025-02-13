«Чумовой капитал» начнут получать молодые семьи оленеводов в НАО

Размер выплаты составит 600 тысяч рублей.
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
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Молодые семьи оленеводов из Ненецкого автономного округа (НАО) смогут получить 600 тысяч рублей благодаря программе «Чумовой капитал». Об этом заявил губернатор региона Юрий Бездудный в Telegram-канале.
«Чумовой капитал» будет выдаваться в виде компенсационной денежной выплаты на строительство или приобретение национального традиционного жилища и других построек, необходимых для осуществления традиционных видов хозяйственной деятельности тружеников тундры», — пояснил он цели программы.
Рассчитывать на поддержку могут молодые семьи оленеводов и чумработниц от 18 до 35 лет, имеющие одного и более детей.
«Была проделана большая работа и на сегодняшней сессии депутаты окружного парламента приняли изменения в закон НАО», — подвел итог Юрий Бездудный.
Глава региона рассказал, что с соответствующей инициативой выступила жительница Малоземельской тундры, глава семейно-родовой общины «Вы ту» («Огни тундры») Ольга Явтысая.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Совет Федерации одобрил закон об индексации военных пенсий.
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