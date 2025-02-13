«Если прижмет, то почему бы и нет»: что думает Алена Апина об интернет-знакомствах

Артистка в разводе с 2017 года.

Российская эстрадная певица Алена Апина согласилась бы на интернет-знакомство, если бы была такая нужда. Об этом звезда заявила в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru на премьере фильма «Аутсорс».

Апина посетовала, что мужчины никогда не проявляли щедрости по отношению к ней. По словам артистки, ни разу не было предложений о дорогих подарках или о миллионах за совместный ужин. Певица, несмотря на свою популярность и карьерные достижения, не сталкивалась с традиционным вниманием к артисткам, которое порой оказывается ее коллегам по цеху.

«Ой нет, у меня, к сожалению, ничего такого, ни ужина, ни машины, ни бриллиантов нет. Это все мимо», — сказала Алена.

Однако звезда положительно относится к разного рода знакомствам и считает, что возлюбленного можно найти даже на Луне, если человек действительно «твой». Потому она не видит ничего плохого в интернет-знакомствах. По словам Алены, такой способ взаимодействия ничем не хуже других.

«Не знаю, если приспичит, если прижмет, то почему бы и нет», — ответила Апина на вопрос журналистов о знакомстве в интернете.

Примечательно, что певица впервые вышла замуж в 18 лет за художника-графика Валерия Апина. Однако это счастье быстро закончилось — спустя всего полгода молодые развелись, и от экс-супруга у звезды осталась лишь фамилия. Второй раз Алена попытала удачу спустя десять лет после разрыва, выйдя замуж за продюсера Александра Иратова. Этот брак оказался успешнее и длился более 20 лет. В 2016 году Апина сообщила поклонникам о разводе, их брак был расторгнут в 2017-м.

Алена Апина — яркая звезда российской эстрады, чья карьера охватывает более трех десятилетий. Родившись 23 августа 1964 года в Саратове, она с ранних лет проявляла интерес к музыке и сцене. Вдохновленная многими артистами, Алена быстро начала развивать свои вокальные способности и вскоре стала петь в популярной среди молодежной аудитории группе «Комбинация». Вся страна по сей день помнит их хиты: Russian Girls, American Boy, «Бухгалтер», «Не забывай», «Пойдем со мной», «Русский хип-хоп».

На пике своей карьеры в 1990-х, став иконой поп-музыки, Апина приняла решение начать сольную карьеру. С ее хитовыми песнями, такими как «Ксюша», «Ты зачем говоришь о любви» и многими другими, она стремительно завоевала сердца зрителей. Каждый новый альбом Алены собирал множество поклонников и неизменно становился успешным. Ее легкий и запоминающийся стиль, а также невероятная харизматичность, выделяли ее среди других исполнителей того времени.

Однако ее творчество не ограничивалось только музыкой. Апина успешно совмещала свою певческую карьеру с работой радиоведущей и съемках на телевидении. Алена часто принимала участие в различных музыкальных фестивалях и конкурсах, демонстрируя свою универсальность и талант.

Несмотря на изменения в музыкальном мире и появление новых исполнителей, Алена Апина остается на творческой передовой актуальной, продолжая радовать своих поклонников. Она не только сохранила свою популярность, но и вдохновляет новое поколение артистов, показывая, что преданность хобби и трудолюбие могут принести успех вне времени и помочь держаться на плаву всегда.

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