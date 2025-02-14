Глава киевского режима заявил, что ни разу за время своего срока не слышал от Белого дома приглашения вступит в военный блок.

Вашингтон никогда не обещал Киеву принять Украину в НАТО. Об этом заявил президент* Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Будем честными, США никогда не видели нас в НАТО, они только говорили об этом. На уровне президента США я никогда не слышал во время своего президентского срока, что мы будем в НАТО. Никогда», — сказал глава киевского режима.

При этом в ходе мероприятия Зеленский заявил о планах требовать у Запада полтора миллиона военных, если страну не примут в НАТО. По его словам, это нужно, чтобы у Украины была армия, «способная ее защитить». Также Киеву потребуется натовское вооружение.

Глава киевского режима уточнил, что армия РФ насчитывает 220 боевых бригад, а украинская — в два раза меньше. Значит, и Украине нужно 220, заявил Зеленский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский на пресс-конференции в Мюнхене снова дал повод заподозрить его в употреблении наркотических средств.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.