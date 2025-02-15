«Пинок под зад»: литовский премьер-министр о переговорах Путина и Трампа

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

Премьер Литвы Палуцкас: США делает все для решения конфликта на Украине

«Пинок под зад»: литовский премьер-министр о переговорах Путина и Трампа

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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Дональд Трамп намерен встретиться с главой России в Саудовской Аравии.

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине будут «пинком под зад» для стран Европы, которым пора «проснуться» и начать действовать самостоятельно. Так, по сообщению издания Sputnik Литва, заявил литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас.

«Поэтому я бы расценивал это как хороший пинок под зад для Европы, и надеюсь, что Европа проснется и, наконец, услышит… что нам нужно более серьезно заботиться о собственных вопросах», — высказался политик.

По словам Палуцкаса, Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы с РФ и в том числе с Китаем, разрешить украинский конфликт, тогда как Европа оказывается на периферии. Он считает, что страны Запада заслужили именно такой вариант развития событий, поскольку были недостаточно решительны относительно выделяемых финансов на собственную оборону.

В среду, 12 февраля, Путин и Трамп вели длительный разговор по телефону. Во время диалога главы государств пообщались об украинском конфликте, экономических отношениях Москвы с Вашингтоном, урегулировании ближневосточного конфликта и об иранской ядерной программе. К тому же Путин пригласил Трампа с визитом в Москву.

Позже президент США объявил о своем намерении встретиться с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков проинформировал о позиции администрации США. Он заверил, что власти Соединенных Штатов хотят сделать все, чтобы конфликт на Украине подошел к концу, и такое желание импонирует Кремлю. Он сказал, что встречу Путина и Трампа необходимо провести в оперативном порядке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент* Украины Владимир Зеленский потребовал от НАТО полтора миллиона военных взамен на членство в блоке.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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