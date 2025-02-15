«От Финляндии до Белоруссии»: Зеленский размечтался о «другом НАТО»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Зеленский заявил о желании создать другое НАТО

«От Финляндии до Белоруссии»: Зеленский размечтался о «другом НАТО»

Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

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Глава киевского режима продолжает с маниакальной настойчивостью проситься в военный блок.

Президент* Украины Владимир Зеленский потребовал создания «другого НАТО» в случае отказа принять его страну в существующий одноименный военный блок. Об этом он заявил в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, где его накануне заподозрили в употреблении наркотических средств.

По словам главы киевского режима, он не намерен снимать с повестки вопрос членства Украины в НАТО.

«А если не оно (членство в НАТО — Прим. ред.), то условия, которые позволяют нам построить другое НАТО прямо здесь, на Украине», — заявил Зеленский.

В представлении украинского лидера границы блока должны простираться на востоке через ряд стран, включая государства Прибалтики, Украину и Финляндию — вплоть до Белоруссии.

Накануне, в первый день конференции в Мюнхене, Зеленский признал, что Вашингтон никогда не обещал Киеву принять Украину в НАТО.

«Будем честными, США никогда не видели нас в НАТО, они только говорили об этом. На уровне президента США я никогда не слышал во время своего президентского срока, что мы будем в НАТО. Никогда», — сказал глава киевского режима.

При этом Зеленский потребовал у Запада полтора миллиона военных и натовское вооружение, если страну не примут в альянс. По его словам, это нужно, чтобы у Украины была армия, «способная ее защитить».

Глава киевского режима заявил, что в армии России 220 боевых бригад, и это в два раза больше, чем в украинской. Соответственно, считает Зеленский, и Украине нужно 220 бригад.

Ранее 5-tv.ru привел данные Института мировой экономики (IfW), согласно которым за минувшие три года Запад не прекращал спонсировать Украину и выделил ей в помощь примерно 267 миллиардов евро.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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