«Для меня перебор»: Юлия Снигирь оценила «Анору» и игру Юры Борисова

Номинированный на «Оскар» актер до этого обидел коллегу.

Актриса Юлия Снигирь не считает, что нашумевший фильм «Анора» держится исключительно на игре популярного актера Юрия Борисова. Своими впечатлениями о картине артистка поделилась в интервью с журналисткой Светланой Бондарчук.

Знаменитость отметила, что в картине было слишком много откровенных сцен. Снигирь было «многовато секса и наркотиков».

«У Юры замечательная роль, но я не согласна с утверждением, что на нем держится фильм. Там потрясающая актриса, у них очень откровенные сцены, учитывая то, что фильм порезали в нашем прокате — там прямо порно. Честно сказать, для меня перебор, я не могу», — высказалась артистка.

Несмотря на это, Юлия похвалила «Анору», отметив, что весь актерский состав справился со своими задачами.

Юра Борисов номинирован на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора». Бороться за награду вместе с ним будут: Эдвард Нортон, сыгравший в картине «Боб Дилан: Никому не известный», Киран Калкин, исполнивший роль в фильме «Настоящая боль», Гай Пирс из «Бруталиста», а также Джереми Стронг из фильма «Ученик. Восхождение Трампа».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Юра Борисов обидел Юлию Снигирь.