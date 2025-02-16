СМИ узнали, когда Белый намерен добиться прекращения огня на Украине

12 февраля президент США Трамп и президент РФ Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече.

Избранный президент США Дональд Трамп стремится побыстрее закончить украинский конфликт — ожидается, что его администрация намерена добиться прекращения огня до 20 апреля 2025 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Отмечается, что представители администрации Трампа заявили европейским чиновникам, что планируют обеспечить прекращение огня на Украине «к Пасхе».

На действия Трампа среагировали европейские лидеры. В понедельник состоится внеплановый саммит Евросоюза с участием представителей ключевых держав. Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с коллегами из Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Цель переговоров — подготовка ответа США и проработка крупного пакета мер по увеличению расходов на оборону и поддержку Киева.

Однако утвержденный бюджет не будет оглашен до выборов в Германии, которые состоятся 23 февраля, во избежание споров перед голосованием.

«Мы запустим большой пакет, которого никогда раньше не видели в таком масштабе», — заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, выразив общеевропейское желание не допустить чрезмерного давления со стороны администрации Трампа.

Дональд Трамп уже начал реализацию мирной инициативы, которую обозначал еще в ходе предвыборной гонки, во время звонка президенту России Владимиру Путину на прошлой неделе. Вместе с тем его министр обороны Пит Хегсет объявил, что США «примут ответственность» за миротворцев и безопасность.

По данным агентства, переговоры президентов Трампа и Путина стартуют в Саудовской Аравии в Эр-Риярде уже в конце февраля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что госсекретарь США Марко Рубио назвал условие для переговоров с Россией.