Десять беспилотников уничтожила ПВО над Азовским морем и Краснодарским краем

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль.

Десять беспилотников уничтожила ПВО над Азовским морем и Краснодарским краем

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Силы ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над акваторией Азовского моря и территорией Краснодарского края. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В этот же день три мирных жителя погибли из-за атаки украинского беспилотника в селе Графовка Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, боевики нанесли удар по движущемуся гражданскому автомобилю.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО за ночь уничтожили один дрон над Курской областью.

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