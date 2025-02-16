Силы ПВО за ночь уничтожили один дрон над Курской областью

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Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

Ракетная опасность работала в регионе считанные минуты.

Силы ПВО за ночь уничтожили один дрон над Курской областью

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Курская область Атака беспилотников на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи на 16 февраля пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Курскую область. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В частности, дежурные средства ПВО уничтожили один беспилотник ВСУ в небе над российским регионом.

Согласно данным оперштаба Курской области, ракетная опасность была объявлена в 02:18 по московскому времени. Она действовала всего две минуты. Об отбое объявили уже в 02:20.

Утром 16 февраля сообщалось, что ВСУ атаковали город Грайворон Белгородской области с применением беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет. При этом оказался поврежден грузовой автомобиль: пожар вспыхнул в машине. Спасатели потушили огонь.

Другой дрон сбросил взрывное устройства на населенный сектор. Как результат — повреждены два частных дома и перебит газопровод. Утечка голубого топлива к настоящему моменту устранена.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ обстреляли образовательное учреждение в центре Горловки.

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