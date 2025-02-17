Уголовное дело возбуждено по факту попытки диверсии в Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено в отношении двух жителей Нижегородской области. Они подозреваются в покушении на диверсию. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, ее слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

Фигуранты пытались поджечь релейные шкафы на одном из перегонов Горьковской железной дороги. В этот момент их задержали силовики УФСБ России по региону и сотрудники управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу. Ведется следствие.

Как подчеркнула Петренко, такие же преступления расследуются более чем в девяти регионах России. Зафиксирован рост террористических действий в стране. Так, за 2024 году сотрудники СКР направили в суд 429 уголовных дел о таких преступлениях. Это на 40% больше, чем было в 2023-м, отметила Петренко.

Прежде стало известно, что в России с начала года предотвратили 23 теракта. Такая цифра приводилась 11 февраля. Подготовка значительной части из них осуществлялась по заданию украинцев. Причем киевский режим наращивает интенсивность совершения терактов и диверсий. Основной целью Незалежной является запугивание россиян.

Кроме того, украинские спецслужбы активизируют вербовочную обработку граждан РФ, пытаясь вовлечь их в преступную деятельность, используя при этом приемы телефонного мошенничества, угрозы и шантаж.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ предотвратила теракт на ж/д вокзале в Пскове. Его готовили члены ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО).