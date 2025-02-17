Холода все же придут? Какая погода будет в Москве к 23 февраля

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 20 0

Синоптик Вильфанд: в Москву ненадолго вернется зима

Погода в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

А вот весна ожидается ранняя.

В Москву пришла настоящая зима. Об этом aif.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, из-за того, что столицу накрыли холодные воздушные массы, в ближайшую неделю ожидается температура ниже нормы на 4-5 градусов.

Во второй половине понедельника, 17 февраля, северный ветер сменится на юго-западный, но значительного потепления ждать не стоит, так как холодный воздух, задержавшейся в Ростовской области, придет в центр европейской части России.

В ночь с 17 на 18 февраля температура будет от -11 до -16 градусов, а днем от -5 до -9 градусов. Неприятные ощущения обеспечит еще и ветер со скоростью до 11 метров в секунду.

В среду, 19 февраля, Москву накроет антициклон. Воздух все еще будет холодным, но облака потеряют свою плотность. Термометр ночью будет показывать от -10 до -15 градусов, а днем от -5 до -12 градусов.

«С четверга, 20 февраля, в столице начнет заметно расти давление, причем пик придется на пятницу и субботу. Чаще будет появляться солнце», — поясняет Вильфанд.

Температура в темное время суток будет колебаться от -8 до -13 градусов, а днем от -4 до -8 градусов.

При этом прогнозы не обещают много снега, на город упадет лишь небольшое количество осадков, покров которых увеличится на два-три сантиметра.

Синоптики предполагают, что в дальнейшем температурные значения будут расти и приблизятся к норме. На День защитника отечества ночью ожидается от -4 до -9 градусов, а днем от -1 до -4 градусов.

Весна, по мнению эксперта, будет ранней из-за небольшого снежного покрова. От сугробов 70% солнечных весенних лучей отражается. Но сейчас прогнозируют быстрое таяние снега, а значит, и быстрое нагревание приземного слоя атмосферы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ряд российских регионов готовится к паводкам.

Тема:
Погода
16 февр
Сильный снегопад обрушился на южный берег Крыма, дорога на Ай-Петри закрыта
16 февр
Зима недаром злится: синоптики рассказали о погоде в Москве 16 февраля
14 февр
На выходных в Москву придут февральские морозы
13 февр
Дмитрий Чеботарев рассказал о подготовке к съемкам «Челюскин. Первые» на морозе
13 февр
Пока без снега: прогнозы синоптиков о погоде в Москве пока не подтверждаются
12 февр
Большая вода близко: ряд российских регионов готовится к паводкам
12 февр
Москву ждут снежные выходные: синоптик предсказывает снегопады
11 февр
Мороз выжимает из Украины последний газ
9 февр
«Есть шанс возобновить лыжный сезон»: синоптик о погоде в Москве
7 февр
Природные рекорды: на ком в первую очередь скажется высокое атмосферное давление
-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
91.43
1.12 95.80
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:29
«Сердце черствеет»: Валя Карнавал пожаловалась на одиночество
0:11
Зеленский заявил о нежелании участвовать в переговорах России и США в Эр-Рияде
23:54
«А что можете забрать?» — жених Ксении Бородиной высказался о брачном контракте
23:37
Самолет перевернулся при посадке в аэропорту Торонто
23:20
Экстренный саммит лидеров ЕС не принял никаких решений по Украине
23:11
РФ расторгла договор с Украиной о безопасности мореплавания в Азовском море

Сейчас читают

К разделу Украины Трамп пригласил всех «право имеющих»
«Жизнь закаляет»: Влад Лисовец прокомментировал новости о своем диагнозе
Избавилась от мебели: в убийстве экс-мэра Самары вскрылись новые детали
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год