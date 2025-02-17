Холода все же придут? Какая погода будет в Москве к 23 февраля

Синоптик Вильфанд: в Москву ненадолго вернется зима
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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А вот весна ожидается ранняя.
В Москву пришла настоящая зима. Об этом aif.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам синоптика, из-за того, что столицу накрыли холодные воздушные массы, в ближайшую неделю ожидается температура ниже нормы на 4-5 градусов.
Во второй половине понедельника, 17 февраля, северный ветер сменится на юго-западный, но значительного потепления ждать не стоит, так как холодный воздух, задержавшейся в Ростовской области, придет в центр европейской части России.
В ночь с 17 на 18 февраля температура будет от -11 до -16 градусов, а днем от -5 до -9 градусов. Неприятные ощущения обеспечит еще и ветер со скоростью до 11 метров в секунду.
В среду, 19 февраля, Москву накроет антициклон. Воздух все еще будет холодным, но облака потеряют свою плотность. Термометр ночью будет показывать от -10 до -15 градусов, а днем от -5 до -12 градусов.
«С четверга, 20 февраля, в столице начнет заметно расти давление, причем пик придется на пятницу и субботу. Чаще будет появляться солнце», — поясняет Вильфанд.
Температура в темное время суток будет колебаться от -8 до -13 градусов, а днем от -4 до -8 градусов.
При этом прогнозы не обещают много снега, на город упадет лишь небольшое количество осадков, покров которых увеличится на два-три сантиметра.
Синоптики предполагают, что в дальнейшем температурные значения будут расти и приблизятся к норме. На День защитника отечества ночью ожидается от -4 до -9 градусов, а днем от -1 до -4 градусов.
Весна, по мнению эксперта, будет ранней из-за небольшого снежного покрова. От сугробов 70% солнечных весенних лучей отражается. Но сейчас прогнозируют быстрое таяние снега, а значит, и быстрое нагревание приземного слоя атмосферы.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ряд российских регионов готовится к паводкам.
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